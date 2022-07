Biden lotta contro il Covid e l’inflazione: ma gli Usa sono in recessione?

Un’economia inspiegabile, quasi irraccontabile.

Joe Biden è alle prese con l’ennesimo contagio personale da Covid, ma anche e soprattutto con tutto quanto il resto.

Con il secondo trimestre consecutivo di calo del Pil, ad esempio.

E proprio su questo, gli economisti americani e di mezzo mondo si interrogano.

APPROFONDIMENTI IL CONFLITTO Usa-Gb, allarme degli 007: «La Cina vuole influenzare la... GUERRA Ucraina, in arrivo i jet F-16 americani? L'indiscrezione dal... STATI UNITI Biden vara misure per il diritto all'aborto: «Serve una...

Un doppio colpo del genere è sufficiente a configurare una recessione?

Si accavallano risposte e teorie, spesso più sulla base di antipatie e simpatie politiche che non di oggettivi fondamenti scientifici.

La linea ufficiale, almeno per il momento e in particolare della Casa Bianca, è: no.

Certo, però, non tira una bella aria.

Con un’inflazione devastante che ora fa davvero spavento. Al 9,1%, al suo massimo negli ultimi quarant’anni.

Un record negativo che fa letteralmente tremare le basi dell’economia, ma pure della società.

Diversi sondaggi, infatti, rilevano l’allarme tra i cittadini americani, che soltanto nel 2021 percepivano l’emergenza inflazione solo tra il 41% degli intervistati. Oggi quella stessa percentuale schizza al 75%.

In altre parole, insomma: la loro principale preoccupazione.

Con gli stipendi che non aumentano di pari passo, anzi affatto.

E con un potere d’acquisto eroso fino al midollo, senza nemmeno contare l’impazzimento di benzina e beni di prima necessità in generale.

Unico dato positivo per il presidente in carica, e qui la stravaganza di un momento storico-economico davvero difficile da fotografare, proprio il mercato del lavoro. Anche questo da record, ma per fortuna questa volta in positivo: disoccupazione al 3,6%, e dunque “naturale”, sostanzialmente inesistente.

Una piena occupazione che tuttavia non si traduce in un’approvazione dell’operato di Biden, la cui popolarità è ferma, inabissata attorno al 30%, persino tra le file del suo stesso partito.

Che dice di volerlo di nuovo in primissima linea nel 2024, ma che tra gaffe e svarioni, di cui oramai si è perso il conto, in realtà non lo vuole.

Chissà se lo vogliono ancora i suoi elettori?

Più che ai posteri: a novembre e alle elezioni di midterm una prima ardua sentenza.