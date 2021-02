Biden fa gli auguri a Draghi: «Complimenti, non vedo l'ora di collaborare»

Joe Biden si complimenta con il premier Mario Draghi. Su Twitter il presidente Usa scrive: «Congratulazioni, primo ministro Mario Draghi. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lei per approfondire la nostra forte relazione bilaterale, cooperare durante la sua leadership del G20 e affrontare le sfide globali, dal Covid al climate change». Si tratta della prima reazione della Casa Bianca al nuovo governo italiano, con cui ora la nuova amministrazione Biden intende avviare nuovi contatti, anche in vista del G20, di cui l'Italia ha la presidenza di turno.

Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 07:30

