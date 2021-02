Biden al G7: «L'era dell'America first è finita, torna l'alleanza atlantica»

È una nuova America quella che oggi parteciperà a G7 e Conferenza di Monaco con cui Joe Biden fa il suo debutto in summit internazionali. «L'era dell'America First è finita. L'America è tornata e l'alleanza transatlantica è tornata»: è il messaggio che il presidente americano consegnerà nelle mani dei leader del G7 nel corso del meeting virtuale in programma nelle prossime ore, secondo quanto riportano fonti della Casa Bianca. Biden nel suo intervento si soffermerà in particolare sui temi della lotta alla pandemia e della distribuzione dei vaccini, della battaglia contro i cambiamenti climatici e delle ricette per la ripresa dell'economia.

APPROFONDIMENTI LA DIPLOMAZIA INTERNAZIONALE Biden apre alla ripresa del dialogo con l'Iran, no a nuove... IL GOVERNO USA Usa, Biden in Wisconsin: cinque cose da fare subito

Al G7 il debutto di Draghi Per l’Europa il nodo dei rapporti con gli Usa di Biden

E poi i rapporti con Russia e Cina: «Gli Stati Uniti non vogliono una nuova Guerra Fredda», dirà Biden, sottolineando però come forti siano «le preoccupazioni» per i tentativi di Mosca e Pechino di mettere a rischio la democrazia in America e nel mondo. «La democrazia è il modello migliore per affrontare le sfide dei nostri tempi», il pensiero del presidente americano, che già più volte ha chiarito come la nuova Casa Bianca sarà molto attenta alla questione dei diritti umani.

Il debutto di Biden

Gli interventi di Biden al G7 e poi, sempre oggi, alla Conferenza di Monaco (che si svolge ogni anno per affrontare le sfide alla sicurezza internazionale) rappresentano le sue prime apparizioni in summit internazionali da quando ha assunto la guida dell'Amministrazione Usa a gennaio. È anche la prima volta che Biden si rivolge all'audience europea da quando ha assunto l'incarico, con l'intento di migliorare i rapporti con il Vecchio Continente, peggiorati sotto Trump. Oltre a Biden, agli eventi partecipano la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e il primo ministro britannico Boris Johnson.

Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA