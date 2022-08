Biden ko nei sondaggi, ipotesi choc Kamala Harris: i democratici Usa rischiano il crollo midterm

38%.

A due mesi dal voto, un numero che fa spavento.

Il gradimento di Joe Biden precipita e il Partito Democratico trema: alle elezioni di midterm di novembre, infatti, il rischio di perdere sia la Camera che il Senato si fa ogni giorno più concreto.

Lo sanno i vertici del partito, lo sanno i media aggrappati a un dossier Trump oramai stanco, lo sa la gente il cui umore cambia.

Lo sa lo stesso presidente, naturalmente.

Che per quanto si agiti in politica estera, stretto tra i suoi confini nella morsa di inflazione e recessione, più di qualcuno dà già per finito.

E non soltanto in prospettiva ricandidatura 2024, ma addirittura in chiave sostituzione con la sua vice Kamala Harris. È questa l’ipotesi shock che prende quota, specie se dalle urne dovesse arrivare un ceffone. Fantapolitica di ieri che oggi assume i tratti della possibilità concreta.

A prescindere dagli editoriali dell’una e dell’altra parte, Biden appare oggettivamente in grande difficoltà. Talvolta persino fisicamente, come fotografano anche le agenzie internazionali più imparziali.

Al di là dell’uomo, certo, il momento storico è complesso.

E le questioni globali in fiamme sono almeno quattro.

La guerra in Ucraina e lo spettro della Russia, con le armi che continuano a fluire, ma con l’orizzonte di cui non si vede la fine. Uno scontro che eccita poco il popolo americano che, fatta salva qualche bandiera che sventola nelle cosiddette “città santuario”, è preso da ben altre preoccupazioni, assai più vicine.

Il destino di Taiwan e l’ombra della Cina, con agitazioni ed esercitazioni che si accavallano e con tutti gli attori in gioco assolutamente determinati. Con Xi Jinping, pronto per un terzo storico mandato, che considera l’isola un fatto suo. Con gli stessi vertici dell’isola che si dicono pronti a una reazione militare. E con gli stessi Stati Uniti che si dicono altrettanto pronti a garantire la loro copertura. Un groviglio tale, insomma, da far letteralmente vacillare, ancora un altro po’, come se ce ne fosse bisogno, gli equilibri del mondo.

E poi ci sono l’Afghanistan, abbandonato a sé un anno esatto fa, e adesso di colpo pure l’Iraq, dove nel frattempo si è scatenata l’ira di Dio per tutta una serie di rivolte politico-sociali.

Per concludere: per quanto le scintille estere servano proprio a Biden per distrarre dalle rogne interne, lo scenario per i dem si fa davvero troppo complesso, potenzialmente apocalittico.

Al voto manca niente, il rischio è il crollo.