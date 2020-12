Biden nomina la prima nativa americana alla guida di un ministero: Deb Haaland tutelerà le terre federali e le risorse naturali

Per la prima volta una nativa americana guiderà un ministero negli Usa. Joe Biden nominerà la deputata dem del New Mexico Deb Haaland al vertice dell'Interior department, il ministero che si occupa della conservazione delle terre federali e delle risorse naturali, nonchè dei programmi per le minoranze etniche. Lo scrive Politico, citando il team del presidente eletto. Se confermata, la 60/enne Haaland sarà la prima nativa americana a dirigere un ministero americano.

Haaland è stata presidente del partito democratico del New Mexico e con Sharice Davids è una delle prime due native americane elette al Congresso. È membro della tribù Laguna Pueblo e appartiene alla 35/ma generazione originaria del New Mexico. Se confermata, giocherà un ruolo chiave per realizzare una delle promesse di Biden, allontanare il governo federale dall'uso di combustibili fossili e ripristinare le protezioni ambientali nelle terre pubbliche dopo che Donald Trump ha aumentato la possibilità di trivellazione e di disboscamento.

