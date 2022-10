Il presidente Biden e il partito democratico precipitano nei sondaggi in vista delle elezioni di metà mandato (mid term) previste l'8 novembre, con il rischio sempre più concreto di un Congresso nettamente diviso. I sondaggi non sono tutti allineati, ma lo scenario non è per nulla favorevole a Potus (President of the United States) e al suo schieramento anche per i tentannamenti sulla questione ucraina e per la sempre più debole economia.

Per il New York Times le preoccupazioni per l'economia spingono gli elettori verso il partito conservatore, con gli elettori indipendenti, soprattutto le donne, che sembrano ora privilegiare il Grand Old Party, nonostante, per esempio, sia in pericolo il diritto di abortire. Secondo il sondaggio, i repubblicani sono in vantaggio con il 49% delle preferenze di voto, contro il 45% dei democratici. Nel precedente sondaggio di New York Times e Siena College, a settembre, i democratici avevano un punto di vantaggio. Tra tre settimane, si rinnoverà la Camera dei rappresentanti e sarà eletto un terzo dei senatori.

Elezioni di metà mandato

Secondo il sito Five Thirty Eight, specializzato in previsioni elettorali, i democratici hanno il 65% di possibilità di mantenere la maggioranza al Senato, mentre i repubblicani hanno il 72% di possibilità di riconquistare la Camera. Inoltre, si voterà per l'elezione del governatore in 36 dei 50 Stati del Paese.

Invece secondo il più recente sondaggio Yahoo News/YouGov indica i repubblicani ancora dietro ma in forte recupero tanto che il distacco non è superiore a 2 punti percentuali, lo scenario peggiore dall'inizio della campagna.

Alla domanda per quale candidato voterebbero nel loro distretto congressuale se le elezioni si svolgessero oggi, il 46% degli elettori dice partito democratico, mentre il 44% sceglie il partito repubblicano. In agosto i democratici erano avanti di 6 punti (45% contro 39%).

Come viene infine valutata l'opera di Biden dalla Casa Bianca? Solo il 43% degli americani lo approva, mentre il 51% lo boccia.