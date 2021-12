Biden-Putin, via al vertice virtuale dalla Situation room: diffusa dal Cremlino la prima foto

Joe Biden parla con Vladimir Putin dalla Situation room: via al vertice virtuale dalla sala operativa ultra sicura nei sotterranei della West Wing dove l'amministrazione Usa pilota tutti gli interventi più delicati, compresi quelli militari, come il blitz contro Osama Bin Laden. È una zona off limits per la stampa, quindi non ci saranno foto, immagini e scambi di saluti in diretta. Insieme al presidente i suoi più stretti collaboratori, tra cui il segretario di Stato Antony Blinken.

Biden vs Putin: incontro a nervi tesi con focus sull'Ucraina

La Russia pronta a invadere l'Ucraina: tensione al confine. Biden: renderemo difficile l'operazione a Putin

Biden a Putin: «Felice di vederti»

Joe Biden ha detto a Vladimir Putin, in apertura del summit, di essere felice di rivederlo di nuovo. Lo fa sapere Ria Novosti. Il presidente Usa inoltre ha espresso la volontà di «incontrarsi di persona» al prossimo vertice G20, aggiunge la Tass.

Biden: «Spero in un incontro di persona»

