Biden senza mascherina in un ristorante italiano di Washington: «Viola la legge», è polemica negli Usa

Predicare bene e razzolare male: tana per Joe Biden e signora.

Il presidente degli Stati Uniti d’America, assieme alla first lady Jill, è stato beccato in un noto ristorante italiano di Washington, a cena, al chiuso, e soprattutto senza mascherina.

All’interno di tutti i locali di D.C., infatti, vige l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale che lo stesso Commander in Chief non manca di sottolineare nel corso di ogni sua uscita pubblica, mentre prova addirittura a spingere l’obbligo vaccinale. Mentre viola, però, a sua volta le regole.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, democrazia e viaggi: a che punto è la campagna... STATI UNITI Joe Biden, il Covid pesa sul grandimento del presidente: fiducia... ESTERI Usa, Texas contro Biden: il governatore vieta l’obbligo...

Le fotografie e i video dei Biden che prima entrano e poi escono da “Fiola Mare” invadono i social e destano parecchia irritazione, al punto da guadagnarsi pagine di giornali e titoloni in televisione. I loro volti scoperti spiccano ancora di più perché scortati dagli agenti dei servizi segreti che, come da copione, ostentano invece le mascherine.

Un contrasto che non poteva passare inosservato e che negli Stati Uniti sta facendo molto discutere.

Qualche giornalista infiamma la polemica su Twitter:

«Ogni americano merita una risposta da Joe Biden che spieghi direttamente perché crede di poter violare quelle stesse regole che chiede agli altri di rispettare».

Every American deserves an answer from @JoeBiden directly explaining why he thinks is allowed to break rules that he demands others to follow.



pic.twitter.com/fKlfaBwByw

— Benny (@bennyjohnson) October 17, 2021