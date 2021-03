Biden cambia rotta, maxi impianti eolici in mare per contrastare i cambiamenti climatici

Il presidente Joe Biden cambia rotta e con una mossa sola spinge gli Usa fra gli stati che lottano per contrastare i cambiamenti climatici e aiuta l'economia creando commesse per l'industria pesante americana e posti di lavoro, almeno 44mila coinvolti direttamente e altri 33mila per quanto riguarda l'indotto. Lontani i tempi in cui Donald Trump alzava le spalle quando sentiva parlare di Climate Change.

Le pale eoliche, alte fino a 100 metri, verranno costruite davanti alla costa di New York e del New Jersey con il l'obbiettivo, come riferisce il New York Times, di fornire energia green a 10 milioni di abitazioni riducendo le emissioni di anidride carbonica di almeno 78 milioni di tonnellate. Entro il 2030, in altre parole, saranno costruiti impianti in grado di erogare 30mila megawatt

Importante l'investimento di 3 miliardi di dollari per "coprire" i finanziamenti che saranno richiesti dalle imprese siderurgiche ed ingegneristiche che saranno coinvolte nella costruzione dei parchi off shore che sempre più popoleranno i mari non solo di fronte alle coste americane. Investimento pesante, ma piccola cosa alle previsioni dell'amministrazione Biden per quanto riguarda la manovra di 3mila miliardi di dollari prevista per stimolare l'economia e al tempo stesso contenere le emissioni di gas serra e per combattare il cambiamento climatico

Ecco Gina McCarty, consigliera per il clima di Biden: "La strategia è quella di creare milioni di posti di lavoro, stabili e ben retribuiti, combattendo contemporaneamente le emissioni di gas serra".