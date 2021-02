Biden: vaccinati 50 milioni di americani, siamo in anticipo di settimane

Joe Biden festeggia il traguardo dei 50 milioni di vaccini contro il coronavirus «in 37 giorni» da quando è in carica. «Siamo in anticipo di settimane rispetto all'obiettivo di 100 milioni di vaccini in 100 giorni», ha esultato durante un evento alla Casa Bianca, definendo il terzo vaccino in arrivo, quello di Johnson & Johnson «molto promettente».

Biden ha poi ammonito a non abbassare la guardia, ricordando che «i contagi potrebbero nuovamente aumentare a causa delle nuove varianti». Il presidente ha annunciato che lancerà una campagna di massa per sensibilizzare gli americani ai vaccini.

Ultimo aggiornamento: 22:09

