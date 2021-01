Biden e la sfida del secolo: 300 milioni di vaccini, America immune entro l’estate

Ritorno alla vita?

La promessa di Joe Biden, la sfida del secolo: 300 milioni di vaccini per 300 milioni di americani. Uno sforzo titanico per un unico grande obiettivo: sconfiggere il Covid entro la fine dell’estate, rendere l’America immune.

In gioco, c’è già il destino politico del presidente, di sicuro quello economico delle aziende e, in senso ancora più vasto, tutto quanto il resto: la normalità degli Stati Uniti.

In carica da una settimana, protagonista di una sorta di “all in” della propria credibilità, di uomo e di Commander in Chief.

«Parlo a una nazione in attesa di un’azione», esordisce in un discorso già potenzialmente pietra miliare della guerra contro il virus. «Lasciate che sia chiaro su questo punto: l’aiuto sta arrivando», assicura annunciando l’acquisto di altre 200 milioni di dosi che saranno in distribuzione in tutti gli Stati nel giro di una manciata di giorni.

Un proclama dalla sfaccettatura triplice: amministrativa, empatica e correttiva.

La prima, volta al coordinamento tra governo federale ed enti locali, atta a garantire la massima operatività, in termini di efficacia e di tempi, in ogni angolo del territorio. La macchina a stelle e strisce, insomma, che ha bisogno di muoversi come fosse un sol uomo.

La seconda, legata invece al morale a terra di un popolo a pezzi. Alla figura di un presidente “padre della nazione” che quello stesso popolo si offre di prenderlo per mano, per aiutarlo a rinascere dopo un anno di chiusure, di distanze, di separazioni, di malati e di morti.

Correttiva, infine, perché ci sono da correggere un’intera sfilza di confusioni, di messaggi sbagliati ereditati dal suo predecessore. Il virus c’è, non scherza affatto, e presto verrà superata la drammatica soglia del mezzo milione di vittime. Dunque mascherine (rese obbligatorie in tutti gli spazi federali), prudenza e la sola “arma segreta” a disposizione: il vaccino, appunto.

300 milioni entro l’estate: un’ambizione colossale.

È soltanto all’inizio del suo mandato, ma se Biden ce la fa, allora Biden è già la Storia.

Allora Biden ha già vinto.

