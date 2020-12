Biden, l’America volta pagina: da Trump l’ultimo schiaffo

Doppia svolta all’incrocio della Storia: le prime iniezioni di vaccino anti Covid e un nuovo presidente.

Un’America che, nonostante la drammatica pietra miliare dei 300mila morti, torna in qualche modo a profumare di speranza.

Il virus ha fatto una strage, «la peggiore catastrofe della salute pubblica degli ultimi 102 anni», come affermato dal super virologo Anthony Fauci, che con la mente deve tornare all’influenza spagnola per rintracciare un disastro paragonabile. Ora, però, per arginare questo flagello, per vincerla questa guerra, c’è finalmente un’arma. E, di nuovo finalmente, si comincia pure ad utilizzarla.

Contemporaneamente, coincidenza di un lunedì epocale, sul fronte politico i grandi elettori hanno adesso anche formalmente incoronato Joe Biden. E le sue prime parole sono state di unione e di quiete. Di speranza, appunto. Di tutto il contrario, cioè, di tutto ciò che è stato Donald Trump. E che in qualche modo è ancora perché il tuttora presidente degli Stati Uniti, non essendo riuscito a prendere a schiaffi la democrazia americana, l’ultimo ceffone lo promette al suo rivale. Dalla Casa Bianca, infatti, trapela un incredibile retroscena: Trump non parteciperà al tradizionale passaggio di consegne e sarà dunque assente il 20 gennaio in occasione del giuramento. Un gesto fortissimo che, qualora si materializzasse per davvero, finirebbe negli annali della storia tra le pagine dell’inclassificabile.

Una Storia che tuttavia assume una forma nuova.

Un’America che all’incrocio svolta due volte, quasi a voler tornare indietro, quasi a voler tornare il Paese che era.

