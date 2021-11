Bielorussia-Polonia, sfondata recinzione della frontiera. Minsk: «La polizia ha picchiato i migranti»

Va avanti la tensione tra Bielorussia e Polonia: alla frontiera due gruppi di migranti sono riusciti a sfondare il recinto e hanno attraversato il confine. Lo riporta l'agenzia polacca Pap: lo sfondamento è avvenuto nei due villaggi di Krynki e Bialowieza. Il confine è presidiato da migliaia di agenti il cui dispiegamento è stato duramente attaccato dal presidente bielorusso Lukashenko.

Bielorussia, altri migranti in Polonia. Lukashenko: non ci fermiamo. Dall'Ue nuove sanzioni

Minsk accusa: «Polizia polacca ha picchiato i migranti»

E la Bielorussia ha accusato le forze polacche di aver picchiato alcuni migranti, nello specifico quattro persone di etnia curda, che tentavano di entrare nell'Ue, mentre aumentano le critiche nei confronti di Minsk per la «strumentalizzazione» dei migranti bloccati al confine. I quattro «sono stati arrestati in Polonia dove avevano cercato di chiedere protezione e status di rifugiato», ha dichiarato in una nota il servizio delle guardie di frontiera bielorusse, diffondendo immagini che mostrano quattro uomini, alcuni con vestiti insanguinati e uno con tagli sulle mani, che si coprivano il viso. «A giudicare dalle numerose ferite sui corpi dei migranti, le forze di sicurezza polacche hanno maltrattato le persone e, usando la forza, le hanno spinte oltre una recinzione di filo spinato al confine con la Bielorussia», si afferma nella nota.

Michel a Varsavia, oggi vede Morawiecki

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, incontra stamane a Varsavia il primo ministro Mateusz Morawiecki. È quanto si legge sull'agenda aggiornata del presidente del Consiglio europeo. Il governo polacco accusa Minsk di spingere migliaia di persone verso i confini del Paese, mentre il presidente bielorusso Lukashenko ha denunciato «il dispiegamento delle forze regolari polacche al confine», sottolineando che il suo Paese «non si inginocchierà all'Ue».

«Usare migranti vulnerabili come parte di un attacco ibrido va al di là del disprezzo. L'Ue non accetterà alcun tentativo di strumentalizzare i migranti», ha dichiarato ieri Michel su Twitter, esprimendo «piena solidarietà» ai Paesi membri dell'Ue.