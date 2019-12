Bimba di 10 anni travolta da un'ambulanza: è morta dopo aver lottato per tanti giorni

Una bambina di 10 anni è morta dopo essere stata travolta da un'ambulanza poco prima di Natale. La piccola è stata investita dal mezzo di soccorso che procedeva di notte a grande velocità dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza. La bimba è stata portata in gravissime condizioni in ospedale lo scorso 22 dicembre e, sebbene abbia lottato a lungo, non è riuscita a sopravvivere.

Gli ufficiali dell'unità investigativa della polizia del Nottinghamshire stanno continuando le loro indagini sulle circostanze dell'incidente mortale. Intanto la East Midlands Ambulance Service (EMAS) ha dichiarato di aver offerto le più sentite condoglianze alla famiglia della ragazza e di aver collaborato all'indagine di polizia. presumibilmente si sarebbe trattato solo di un drammatico incidente, dovuto alla scarsa visibilità e all'ata velocità del mezzo. Nessuno si esprime ancora sulla dinamica, come riporta anche il Mirror, rispattando il dolore della famiglia della bambina.

Ultimo aggiornamento: 14:23

