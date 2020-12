Bimba di 3 anni muore dentro l'auto rovente, i genitori erano in casa a vedere una serie tv

Una bimba di 3 anni è morta chiusa dentro una macchina mentre i genitori erano in casa a guardare una serie Tv. Laura Black, 37 anni, e il suo fidanzato Aaron Hill, 29 anni, hanno lasciato Rylee Rose Black all'interno di una Toyota Prado nel Queensland, in Australia a una temperatura di oltre 34 gradi. La bambina non è riuscita a sopravvivere ed è morta tra atroci sofferenze.

Rylee è stata portata d'urgenza al Townsville University Hospital dopo essere stata vista accasciata sul suo seggiolino sul retro del veicolo di sua madre, ma i medici non sono riusciti a salvarle la vita. La coppia è stata arrestata mentre erano in ospedale ma ora sono stati liberati, come riporta il Sun. Aaron Hill e la mamma della bimba vivevano insieme da poche settimane dopo una frequentazione di pochi mesi.

Pare che la coppia avesse litigato prima di lasciare la figlia maggiore a scuola, poi nel tragitto di ritorno la bambina si è addormentata e loro sono rientrati in casa e hanno iniziato a guardare una serie tv. Solo quando sono usciti per andare a prendere la figlia a scuola si sono accorti della piccola Rylee. La coppia ora è in attesa di processo, mentre le sorelle della giovanissima vittima sono state affidate al padre.

