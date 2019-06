Bimba di 4 anni in ospedale con la febbre alta, i medici scoprono che è stata stuprata

Gabe Grunewald, morta a 32 anni la runner simbolo della lotta al cancro. Il marito: «Era la mia eroina»​

Mercoledì 12 Giugno 2019, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2019 16:06

L'orrore in casa. Una, ricoverata inper la, è stata. A scoprirlo sono stati i medici dell'ospedale pediatrico che hanno visitato la piccola.L'agghiacciante vicenda, avvenuta nella città di, in è riportata da Clarin . Laera giunta in ospedale, accompagnata dalla mamma, una donna di 27 anni, dopo aver accusato una febbre alta e prolungata. Dopo alcune visite approfondite, i medici hanno scoperto che, all'interno dell'della piccola, c'erano tracce di. Analisi più dettagliate hanno poi consentito di accertare che la bimba è stata vittima diLa prima accettazione della bimba all'ospedale pediatrico Alexander Fleming è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato scorso. La mamma della piccola aveva spiegato che la figlia stava male da diverse ore e che la febbre continuava a non passare. Dopo l'agghiacciante scoperta, una dei medici che avevano visitato la piccola ha subito denunciato il caso alla polizia, che ha fatto immediatamente partire le indagini.Dopo qualche ora, il pm che si occupa del caso ha disposto l', che sarebbe un. La sua identità, per ovvie ragioni di privacy della bimba, non è però stata rivelata.