Bimba di 13 anni incinta del fidanzato di 10: «Siamo innamorati», ma l'esperta rivela: «Lui non può ancora avere figli»

Lei ha 13 anni ed è incinta del suo fidanzatino di 10 anni. Una storia quella di Daria e Ivan che ha lasciato tutto il mondo senza parole e ora, per la prima volta, parlano i protagonisti di questa vicenda. I due bambini, originari di Zheleznogorsk, nella regione di Krasnoyarsk Krai, nella Russia centrale, hanno palato durante uno show locale, per raccontare la loro relazione.

I due hanno spiegato di essersi conosciuti circa un anno fa e di essersi subito innamorati. La bambina, incinta all'ottava settimana, ha raccontato che un suo amico le ha detto di piacere ad Ivan, così i due hanno iniziato a vedersi. Trascorrono i loro pomeriggi a passeggiare mano nella mano e a baciarsi, ha spiegato in diretta allo show, come riporta il Mirror. La bambina ha confessato di aver fatto sesso con Ivan, approfittando dell'assenza della madre in casa. La giovanissima futura madre ha detto di voler tenere il bambino e di continuare la sua relazione con il fidanzato. Daria ha scoperto di essere incinta dopo essere stata male per molti giorni, ha raccontato di aver avuto la nausea fino a quando la madre non le ha fatto fare il test scoprendo la verità.

Durante il programma sono stati interpellati anche degli esperti, tra cui un'urologa che ha spiegato di aver condotto delle analisi sullo sperma del bambino e ha verificato, per ben 3 volte, che non ci sono ancora spermatozoi. Nasce quindi il dubbio che il padre del bimbo che aspetta la 13enne non possa essere suo e che la loro relazione sia, in realtà, una copertura per qualcun altro. Le mamma dei due ragazzi hanno ammesso di essere scioccate, ma di volerli sostenere nella loro scelta di avere un bambino. I bambini sono però ora diventati vittima di bullismo, molti sostengono che Ivan non sia il padre e danno della ragazza facile a Daria. La gravidanza della 13enne pare proceda per il meglio, ma le autorità hanno affermato che continueranno le indagini in merito alla vicenda.

Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio, 06:30

