Bimba di 3 anni muore a causa dell'influenza: non era stata vaccinata

. La piccola Charlotte non è riuscita a sopravvivere a un virus che sta mettendo a dura prova tutto il Canada: la bambina si è ammalata e ha iniziato ad avere la, tanto da spingere la mamma, Nancy Bouchard, a portarla in ospedale. Dopo tre giorni dal ricovero però è morta per delle complicanze legate alla stessa influenza.Charlotte non era stata vaccinata e questo è stato il motivo principale che l'ha uccisa. La pediatra del Children’s Hospital of Eastern Ontario ha spiegato come i vaccini siano basilari, soprattutto nei bambini e negli anziani. Può capitare che si sviluppino comunque sintomi influenzali, ma diminuisce notevolmente il rischio di complicanze e quindi la possibilità che si possa morire per quello che a tutti sembra solo un banale virus. In Canada quest'anno ci sono stati 20.494 casi di influenza confermati in laboratorio in tutto il Paese, secondo i dati più recenti forniti dalla Public Health Agency of Canada e 7 persone sono morte.La situazione è molto critica e secondo le stime, come riporta anche la stampa locale . Gli esperti hanno tenuto a precisare che non è troppo tardi per vaccinarsi e la stessa mamma di Charlotte ha annunciato che farà vaccinare il suo bambino più piccolo.