Bimba di nove anni che soffre della rara sindrome dei capelli impettinabili è riuscita a riordinarsi per la prima volta

Una bambina della città di Derby, Regno Unito, che soffre di una rara condizione che le rende i capelli impossibili da pettinare, è finalmente riuscita a riordinarsi i capelli per la prima volta in nove anni, secondo quanto riporta il Daily Mail.

Lyla Grace Barlow, che soffre della sindrome dei capelli impettinabili, conosciuta anche come pili trianguli et canaliculi o sindrome dei capelli di lana, è riuscita all'età di nove anni a pettinarsi i capelli. La sindrome fa in modo che i follicoli crescono a forma di cuore, piuttosto che rotondi, rendendo i capelli quasi incontrollabili. Alla bambina è stata diagnosticata la rara condizione quando aveva cinque anni, dopo aver trascorso un periodo in ospedale per febbre ghiandolare, e lì i medici hanno affermato di non aver mai visto capelli del genere.

«Quando i capelli di Lyla Grace hanno iniziato a crescere sembravano lanugine e era sempre più difficile gestirli», ha ricordato sua madre, Alex. La gente diceva che erano solo capelli da bambina. «Nel tempo abbiamo usato molti prodotti per provare a pettinarli e a tenerli in ordine, ma niente sembrava funzionare. Alcuni dicevano che Lyla Grace somigliava ad Albert Einstein a causa della sua acconciatura», ha continuato la donna.

Nonostante le mattinate dolorose passate a cercare di pettinarsi i capelli, Lyla Grace ha iniziato ad amarli, cosa che l'ha resa popolare a scuola. Tuttavia ora sua madre ha dichiarato che i capelli stanno diventando naturalmente più facili da gestire, il che è comune tra i bambini con questa anomalia.

