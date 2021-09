Bimba di un anno muore dopo essere stato dimenticato dalla madre in macchina per nove ore

Una bambina di un anno dello stato del Texas, Usa, è stata trovata morta in un veicolo dopo che la madre si è dimenticata di averla lasciata in macchina, convinta di averla accompagnata all'asilo.

Lo sceriffo della contea di Harris Thomas Gilliland ha spiegato, secondo quanto racconta la rivista People, che tra l'uscita da casa al mattino e il rientro nel pomeriggio, la donna non si sia resa conto che la piccola era rimasta in macchina, fino a quando non è andata a prendere gli altri due figli a scuola.

La donna ha raccontato di aver lasciato gli altri due figli a scuola «una bambina di cinque anni e uno di tre anni, ma che ha riportato indietro la bambina di un anno con l'intento di riportarla in un secondo momento, dopo aver terminato alcune commissioni». Trascorse diverse ore, la madre si è recata all'asilo per prendere i suoi piccoli con un'auto diversa e ha chiesto di sua figlia, tuttavia gli impiegati hanno risposto che la bambina non era nello stabile.

Dopo aver insistito che l'avesse lasciata sul posto, la donna insieme al supervisore dell'asilo è tornata a casa e ha trovato la minore senza vita sul sedile posteriore dell'auto parcheggiata accanto all'abitazione.

Secondo i rapporti della polizia, la bambina potrebbe essere rimasta chiusa nel veicolo per circa nove ore, dalle 8:30 fino alle 17:30, e sebbene la causa della morte non sia stata determinata, Gilliland ha indicato che le alte temperature potrebbero aver contribuito al decesso.