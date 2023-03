Russia, bimba fa un disegno contro la guerra e il padre viene condannato. Prigozhin (capo dei Wagner): «Decisione ingiusta»

Yevgeny Prigozhin, capo della milizia privata russa Wagner, ha detto di giudicare «ingiusta» la condanna di un uomo a due anni di reclusione per avere «screditato» l'esercito, dopo che la figlia di 12 anni aveva fatto un disegno contro la guerra a scuola.



In un appello inviato al procuratore della regione di Tula, pubblicato oggi suoi suoi canali Telegram, Prigozhin chiede di rivedere la sentenza di condanna di Alexei Moskalev, «specialmente per il fatto che sua figlia Masha sarà costretta a crescere in un orfanatrofio». La bambina viveva da sola con il padre, che ora è latitante.



Cosa è successo

l fondatore di PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha chiesto al procuratore della regione di Tula Alexander Gritsaenko di verificare la legalità della sentenza contro Alexei Moskalev. Sua figlia aveva fatto un disegno per la lezione sugli eventi in Ucraina. L'uomo è stato condannato per aver screditato le forze armate russe.

Secondo il sito d'informazione russo Kommersant, nell'aprile dello scorso anno, Moskalev è stato multato per aver screditato l'esercito russo. Secondo i resoconti dei media, prima di allora, l'amministrazione della scuola dove studiava sua figlia Masha Moskaleva si era lamentata del disegno della ragazza per una lezione d'arte dedicata agli eventi in Ucraina. Nel dicembre 2022 nei confronti dell'uomo è stato aperto un procedimento penale ai sensi dell'art. 280.3 del codice penale della Federazione Russa sul ripetuto discredito delle forze armate della Federazione Russa. RIA Novosti sottolinea che in seguito sua figlia è stata collocata in un centro di riabilitazione sociale a Efremov.

Ieri il tribunale interdistrettuale di Ephraim ha condannato Moskalev a 2 anni di carcere in una colonia del regime generale in un procedimento penale per discredito dell'esercito. Tuttavia, non era presente al verdetto, poiché il giorno prima era sfuggito agli arresti domiciliari.

La lettera indirizzata al procuratore regionale è stata firmata anche dal comandante della Wagner PMC Dmitry Utkin e dal direttore della Lega per la protezione degli interessi dei veterani dei conflitti locali e delle guerre AndreaTroshev.

«Noi (Prigozhin, Utkin e Troshev, ndr.) consideriamo ingiusta la sentenza emessa contro Alexei Moskalev, soprattutto in considerazione del fatto che sua figlia Masha sarà costretta a crescere in un orfanotrofio. Dopo l'arresto del padre, la ragazza, cresciuta senza madre, è stata affidata a una delle istituzioni sociali della città di Efremov», si legge nella lettera. Gli autori della missiva chiedono alla Procura regionale di verificare la legittimità della sentenza.