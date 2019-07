Bimba di 8 anni incastrata sotto lo scivolo gonfiabile: muore soffocata

Giovedì 25 Luglio 2019, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2019 16:29

Losul quale stava giocandoUnaè stata schiacciata dal peso di uno scivolo acquatico con il quale si stava divertendo in compagnia dei suoi genitori. La piccola è rimastaparzialmente sgonfio fino a morire soffocata per mancanza di ossigeno.I fatti si sono svolti in un resort a Huangshan, una popolare città turistica nella provincia di Anhui nella Cina orientale. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi che hanno provato di tutto per aiutare la piccola, ma ogni tentativo è stato vano. La compagnia che gestisce i giochi si è giustificata dicendo che nel momento in cui si è verificato l'incidente c'erano troppe persone presenti e per questo la struttura ha ceduto.Altre quattro persone sono rimaste bloccate nello scivolo. Sono stati portati in ospedale, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni, secondo il rapporto, come riporta anche il Sun . Insieme alla piccola era presente anche la madre che però non ha fatto in tempo a metterla in sicurezza. Ora sono in corso delle indagini per capire con precisione cosa possa essere accaduto.