Evie muore a tre anni in Inghilterra per una meningite fulminante diagnosticata 24 ore prima, donati gli organi

Martedì 2 Aprile 2019, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 14:11

E' morta a 3 anni, pochi giorni dopo essersi ammalata e appena 24 ore dopo che le era stata diagnosticata una rara forma di. Si chiamava, abitava in Inghilterra a Manchester ed è stata la madre Courtney a raccontare ai media il dolore per la perdita della bimba e la speranza che è nata dalla sua morte grazie alla donazione degli organi.La mamma ha detto che Evie è stata colpita da forte febbre e dolori addominali al punto da richiedere il ricovero nell'ospedale di Manchester. La piccola era sempre stata bene, ma in pochi giorni aveva perso l'appetito: le sue condizioni si sono aggravate ulteriromente. Poi la terribile diagnosi: meningococco di tipo B. E il giorno seguente la morte della bimba che, oltre alla mamma e al papà, lascia il fratello Carter di nove mesi.LEGGI ANCHE: Meningite, studentessa si ammala all'Università e muore a 19 anni: era vaccinata. Il dolore del fidanzato Di slancio la decisione della madre di donare gli organii della sua piccola: «Il suo cuore ha dato la vita a una bimba di 3 anni». Donati anche i polmoni, il fegato, i reni e il pancreas ridando speranze di vita a bambini in condizioni gravissime. «Spero che la storia di Evie sia di esempio e di sostegno a chi si trova e a chi si troverà nella situazione della nostra famiglia».