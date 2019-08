Bimba di 3 anni muore per sepsi, la madre: «I medici mi hanno mandata a casa dicendo che era un banale virus»

Lunedì 12 Agosto 2019, 17:39 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 18:24

le dicono che ha soloma il giorno dopo. Harper Aitken era stata portata in ospedale da sua madre, Lori Mullen, 34 anni, dopo aver notato un rush cutaneo. La bimba era stata mandata a casa, ma il giorno dopo le sue labbra sono diventate blu e dopo la visita dal medico di famiglia sono tornati di nuovo in ospedale ma è morta dopo appena 2 ore. Il tutto succedeva a Larbert, in Scozia.Harper aveva iniziato a stare male con febbre e diarrea, i medici hanno però detto alla madre che era un banale virus e che sarebbe guarita presto. Non sono stati fatti esami approfonditi che avrebbero potuto mostrare la presenza di una grave infezione che. La madre inizialmente ha creduto potesse essere meningite, ma i medici l'hanno rassicurata e mandata a casa.Al secondo ricovero, come riporta anche il Daily Mail , la bambina è stata portata in rianimazione. Le analisi hanno mostrato che la piccola avevache ha scatenato la violenta sepsi che ha poi ucciso Harper. Si tratta di un caso decisamente molto raro, ma se fossero stati fatti esami più approfonditi forse oggi potrebbe essere ancora viva, secondo la famiglia.