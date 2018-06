Muore a 7 anni sui gonfiabili, gestori del parco condannati a tre anni di carcere

Castello gonfiabile vola via col vento e sbatte contro un muro, bimba di 8 anni in fin di vita

Lunedì 18 Giugno 2018, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 13:45

Stava giocando su un, come spesso faceva quando andava alma a causa di una folata di vento èa soliSummer Grant è deceduta in un drammatico incidente nel marzo del 2016 all' Harlow Town Park, nell'Essex, nel Regno Unito, dopo che una folata di vento ha fatto volare il gonfiabile su cui si trovava scaraventandola a terra.Una tragedia che ha sconvolto la vita dei genitori della bimba che hanno assistito senza poter far nulla alla sua morte. Summer fu subito portata in ospedale, come riporta il Sun , ma le gravissime lesioni riportate non le hanno lasciato scampo. Oggi, a due anni di distanza dalla tragedia, è arrivata la condanna per i due responsabili del parco: Shelby Thurston e William Thurston, moglie e marito di 26 e 29 anni saranno incarcerati per tre anni con l'accusa di negligenza. Secondo quanto dimostrato dalle perizie i due non avrebbero messo ben in sicurezza i gonfiabili, causando, anche se involontariamente, la morte della bimba.«Non avrei mai immaginato che mia figlia avrebbe potuto morire in un castello gonfiabile mentre giocava e si divertiva», ha raccontato il papà dopo la sentenza, «uando Summer è morta, sono morto anche io. Ho pensato che non ci fosse più ragione per continuare a vivere senza il mio bellissimo angelo».