Per i medici Ã¨ intollerante al glutine, bimba di 18 mesi muore per un tumore al cervello

Domenica 23 Settembre 2018, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 14:18

Muore per un cancro al cervello dopo che i medici avevano diagnosticato un'intolleranza al glutine. La piccola Lavaya è morta a soli 18 mesi dopo aver subito oltre 40 interventi al cervello e diversi cicli di chemioterapia e radioterapia. La bambina aveva una massa grande come il pugno di un adulto nel cervello e la diagnosi tardiva potrebbe essere stata fatale.Aveva solo 6 mesi quando le è stato diagnosticato il cancro. Inizialmente i medici che l'avevano visitata le avevano detto che potevano essere i sintomi di un'intolleranza al glutine, ma i genitori sono voluti andare a fondo e dopo diverse visite hanno scoperto la vera causa del malessere della loro bambina. Da subito i dottori le hanno detto che non ci sarebbero state speranze e purtoppo così è stato. La piccola ha vissuto tutta la sua vita attaccata a delle macchine, a fare terapie che però si sono dimostrate poco efficaci.I genitori hanno avviato una raccolta fondi in rete per raccogliere i soldi necessari al funerale della loro bambina. Intanto, come riporta il Daily Mail, l'ospedale sta conducendo delle indagini sui medici che hanno fatto la prima, errata, diagnosi alla bambina.