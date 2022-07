Uccisa a 9 anni a coltellate in strada, choc in Gran Bretagna. La polizia: «Chi ha informazioni, parli»

Choc in Gran Bretagna. Una bambina di nove anni è stata uccisa a coltellate in strada a Boston, nel Lincolnshire, contea dell'Inghilterra nella regione delle Midlands Orientali. L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La scena del delitto, intorno a Fountain Lane, è stata transennata. I genitori della piccola, sono stati informati e saranno assistiti da ufficiali addestrati.

L'omicidio della bimba

I fatti sono ancora avvolti nel mistero. Sulla scena del delitto, una vasta area è stata coperta mentre gli agenti di polizia lavorano per raccogliere prove. Al momento si sa soltanto che gli investigatori indagano per omicidio. Il parlamentare conservatore di Boston e Skegness, Matt Warman, ha affermato di essere stato in contatto con il ministro degli Interni perché sul fatto si faccia piena luce. E intanto si cercano testimoni. La polizia inglese chiede di essere contatta e a proposito ha fornito numeri di telefono e indirizzi mail per fornire informazioni.