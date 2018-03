Bimbo di 8 anni muore soffocato con il cuscino, accusata la madre. Il papà: «Mi sento vuoto»

Domenica 11 Marzo 2018, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 17:38

aveva solo otto anni ed è morto presumibilmente soffocato con un cuscino nella casa al mare in Australia. Sotto accusa la madre, la 41enneSarebbe stata la stessa mamma Joanne a telefonare alle forze dell'ordine per informarle della morte di suo figlio. Strazianti, invece, le parole del padre.“Grazie a tutti coloro che mi hanno mandato parole di conforto – ha scritto sui social il papà di Brodie – Al momento mi sento vuoto, ancora sotto shock. Ho perso la parte migliore di me… le parole non possono descrivere quanto io ami il mio piccolo, e quanto mi manchi”.La donna, accusata di omicidio, ha rivelato durante l'udienza in tribunale di fare uso giornaliero di un farmaco antidepressivo, l’Effexor.