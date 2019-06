Mamma è al telefono, bimbo di un anno cade dal balcone: le immagini choc

Lunedì 24 Giugno 2019, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 19:20

Una piccolaUn bambino èdavanti agli occhi dellaAlcune telecamere di sicurezza hanno ripreso il piccolo di un anno cadere da un balcone in un palazzo in costruzione a Medellin, in Colombia.La donna arriva con l'ascensore al piano desiderato di uno stabile in costruzione dove si trovano degli uffici mentre parla al telefono, sembra essere distratta e concentrata nella conversazione, così il bimbo si allontana da lei e si dirige verso un balcone senza le adeguate protezioni. Basta poco, si sporge appena e scivola di sotto. In quello stesso momento la donna si rende conto di quanto sta accadendo e si lancia verso il figlio nella speranza di riuscire a prenderlo al volo e scongiurare il peggio.Fortunatamente è quello che accade: la mamma riesce ad afferrarlo e intanto alcune persone accorrono in suo soccorso. Un uomo da sotto spinge il piccolo verso l'alto e altre donne aiutano la mamma a sollevare il piccolo. Il video è stato diffuso in rete e in breve tempo ha fatto il giro del mondo terrorizzando gli utenti. Molti hanno accusato la donna di essere negligente, ma c'è anche chi l'ha difesa dicendo che una minima distrazione poteva succedere a chiunque.