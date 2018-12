Bimbo castrato per errore durante un intervento di routine: «Non potrà mai avere figli»

Sabato 22 Dicembre 2018, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2018 19:40

Un bimbo di due anni è statodurante un intervento di routine. Il piccolo doveva sottoporsi a un'operazione al testicolo. Ma incredibilmente, rendendo il bambino sterile a vita.La vicenda si è svolta a Bristol, nel Regno Unito. Come riporta il Mirror , papà Andrei, 29 anni, ha dichiarato: «Abbiamo scoperto quando Nic aveva pochi mesi che il suo testicolo sinistro doveva essere sottoposto a un banale intervento. Prima dell'operazione ci siamo informati sui rischi e ci è stato assicurato che non ce ne fossero. Ci hanno detto che si trattava di una semplice procedura che avrebbe richiesto da 20 a 40 minuti. Abbiamo aspettato per due ore e mezza e ci hanno detto che c'era stato, erano, perché erano entrati dalla parte sbagliata».E ha aggiunto: «​, ora non sarà più in grado di avere figli e non sarà più una persona normale,Dovrà sottoporsi a una terapia ormonale per sempre. Eric sta bene, sta mangiando e bevendo, ma il futuro non sarà più normale per lui».L'incidente sarebbe avvenuto lunedì al Bristol Royal Hospital for Children. Papà Andrei ha concluso: «Sono molto addolorato, è stato».