Bimbo di 8 anni collega caricatore del telefono ​alla presa elettrica: morto

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bambino di 8 anni è morto nel tentativo di collegare il caricabatterie del cellulare alla presa elettrica, secondo quanto raccontato dalle fonti della polizia citati dai media locali., Argentina, quando il bambino, che era nella sua stanza, stava per collegare il caricabatterie e ha ricevuto una forte scossa elettrica.dove i medici non hanno potuto fare altro che confermarne la morte determinata da un arresto cardiorespiratorio causato dalla scossa elettrica.«Anche se ha ricevuto il primo soccorso e è stato fatto di tutto per rianimarlo in ospedale, sfortunatamente non è stato salvato», ha dichiarato, capo delle operazioni della polizia di Concordia.Rapporti preliminari suggeriscono che la presa era in cattive condizioni e che il caricabatterie potrebbe avere avuto un malfunzionamento che ha causato la scarica elettrica. Altamirano ha spiegato che la casa non aveva un sistema di sicurezza elettrica, che avrebbe potuto prevenire l'incidente.