Incidente sulla barca, bimbo di 7 anni nuota per un'ora controcorrente per salvare il padre e la sorellina

Un bambino ha nuotato per un'ora nel tentativo di salvare suo padre e la sorellina dopo che la famiglia ha avuto un incidente durante un giro in barca nel fiume St. Johns a Jacksonville, Florida, USA.

Steven Poust ha raccontato ai media locali di aver ancorato la barca per pescare, mentre i suoi figli Chase, 7 anni, e Abigail, 4, sono saltati in acqua per nuotare. Tuttavia, la corrente ha iniziato a trascinare la bambina, che era l'unica ad indossare il salvagente. Immediatamente, l'uomo si è tuffato in acqua per cercare di raggiungerli.

«Ho detto loro che li amavo, perché non ero sicuro di cosa sarebbe successo», ha raccontato l'uomo, che non riusciva a tornare in barca ed è rimasto con la bambina in acqua mentre urlava con tutte le sue forze e agitava le braccia per tentare di catturare l'attenzione di qualcuno che potesse aiutarli.

Nel frattempo, il bambino ha iniziato a nuotare verso la riva, un'operazione che ha richiesto circa un'ora. «La corrente era contraria alla barca e quindi era molto difficile raggiungere la riva» ha detto Chase. Raggiunta la terraferma, il minore è corso nella casa più vicina per chiedere aiuto.

Dopo l'operazione di salvataggio, il capitano Eric Prosswimmer, del Jacksonville Fire and Rescue Department, ha definito l'evento «incredibile», specificando che devono aver ricevuto aiuto da altre agenzie per localizzare e salvare il padre e la figlia. Infine, ha chiarito che né l'uomo né il bambino, a causa della loro età, erano tenuti per legge a indossare i giubbotti di salvataggio.