Bimbo di 8 anni sente dolore durante lo shampoo: i medici pensano a un'infezione ma è un tumore rarissimo

Mercoledì 17 Aprile 2019, 21:38 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva uno strano dolore al collo ogni volta che si lavava i capelli e la madre non riusciva a capire cosa avesse., 8 anni, aveva però une adesso sta lottando tra la vita e la morte. Non appena si sono presentati i primi sintomi, i medici hanno minimizzato la situazione pensando a un'infezione virale. Il piccolo di Swansea,, si lamentava, ma solo dopo l'ennesima vita sono riusciti a diagnosticarli il cancro.ha raccontato la mamma. Dopo alcuni esami a vuoto, il 6 marzo McKenzie è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha rivelato la presenza di un tumore. «Abbiamo trovato questo nodulo alla base della sua gola, e mentre stavano indagando sul tumore, McKenzie ha avuto un'emorragia. Nessuno a Morriston aveva mai visto questo tipo di cancro, è stato terribile» .Questo tumore colpisce appena 250 persone all’anno nelUna forma rarissima che tiene nell'angoscia tutta la sua famiglia. McKenzie sa che è malato ed è consapevole che la perdita dei capelli è una conseguenza inevitabile lungo il cammino della guarigione all'ospedale di Manchester. La mamma, che ha altri tre figli, si è assentata dal lavoro per stargli accanto e per sostenere tutte le spese ha creato. Il bambino si è già sottoposto ad alcuni cicli di chemioterapia, ma le cure continuano. Nonostante tutto, non ha perso il suo buonumore e la voglia di vivere.