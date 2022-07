Bimbo di tre anni solo in strada «Mamma è a terra con tanto sangue intorno», così si scopre un femminicidio

Una donna, la cui identità non è stata ancora resa nota, sarebbe stata uccisa all'interno della sua abitazione nel comune di Viana, nella regione metropolitana di Espírito Santo, Brasile.

La polizia è stata chiamata intorno alle 5 del mattino, quando un vicino ha trovato il figlio di 3 anni della vittima, solo per strada. Interrogato, il minore ha raccontato che la madre era all'interno della loro casa, coperta di sangue.

Come scrive O Globo, secondo la polizia le prime informazioni raccolte dagli agenti, che hanno sentito i vicini, indicano che, i residenti hanno sentito urla in casa, ma non hanno chiamato la polizia perché, secondo loro, le risse nella casa della vittima erano frequenti.

Nonostante questo, alcune persone sono uscite dalle case per capire cosa stesse succedendo, ma le urla si sono fermate.

Secondo le testimonianze, il sospetto è che si tratti di un caso di femminicidio. Le prime informazioni indicano che il partner della vittima è un ex detenuto e che i conflitti tra la coppia erano continui.