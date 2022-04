Rapisce un bimbo di tre mesi mentre la nonna scarica la spesa dall'auto: il video del sospetto

Un bambino di tre mesi è stato rapito da uno sconosciuto mentre sua nonna stava scaricando la spesa dall'auto. E' caccia all'uomo in California per trovare il rapitore del piccolo Brandon Cuellar, il neonato portato via da casa in pieno giorno a San Jose. La polizia ha diffuso via social un video che mostra l'uomo che cammina senza fretta lungo il marciapiede con in mano un ovetto, il porta bebè da auto, avvolto da una copertina bianca. Il sospettato non è stato riconosciuto dalla famiglia, perciò le forze dell'ordine hanno deciso di cercare testimoni che li aiutino a ritrovare il più velocemente possibile il neonato. Polizia e Fbi hanno battuto a tappeto le case del quartiere cercando informazioni utili porta dopo porta.

Secondo quanto ricostruito, riporta il Daily Mail, la nonna di Brandon è entrata nell'appartamento e ha lasciato il bambino per scendere al piano di sotto dove ha scaricato la spesa. La madre del bambino era al lavoro, mentre il padre è in carcere. Per il momento non c'è un veicolo sospetto, gli unici indizi in possesso degli investigatori sono stati estrapolati dal video. Il sospetto sarebbe perciò un uomo ispanico che indossava pantaloni neri, una camicia blu scuro, scarpe grigie e un cappello da baseball grigio. Un abbigliamento curato che farebbe escludere l'ipotesi del vagabondo. L'ultima volta che Brandon è stato visto indossava una tutina bianca a maniche lunghe con i dinosauri.