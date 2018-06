Choc a Londra, bimbo di un anno accoltellato insieme alla mamma

Martedì 5 Giugno 2018, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orrore a, dove una donna e un bambino sono stati accoltellati in una casa a Feltham, zona ovest della capitale britannica: la donna, 30 anni, e il bimbo di appena un anno. Il piccolo è in condizioni critiche, la mamma invece non è in pericolo di vita.Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto: la polizia, sul posto, sta cercando di rintracciare un uomo, forse il marito o il compagno della donna. Secondo quanto afferma un residente della zona, citato dal quotidiano The Independent, gli agenti avrebbero. «La polizia ci ha detto di restare in casa e chiudere le porte, il sospetto è ancora libero», avrebbe detto uno di loro. «È stato terribile, ho sentito urlare e piangere», ha rivelato un altro testimone intervistato da Sky News.