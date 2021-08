Bimbo fa la pipì in un tempio in Pakistan: rischia la pena di morte, ira Amnesty

In Pakistan un bambino disabile di 8 anni rischia la pena di morte dopo essere diventato la persona più giovane mai accusata di blasfemia nel Paese. La famiglia del bambino (ha un disagio psichico) è ora in un posto nascosto. La settimana scorsa il piccolo è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione e una folla di musulmani ha attaccato un tempio indù mentre molti membri della comunità indù nel distretto di Rahim Yar Khan, nel Punjab, sono fuggiti dalle loro case.

Bimbo accusato di blafemia

Il bimbo, il più giovane al quale sia mai stato contestato questo controverso reato, è stato rimesso in custodia protettiva dopo le molte minacce giunte nei suoi confronti dalla comunità musulmana. Il piccolo, di famiglia induista, era stato arrestato il 4 agosto scorso dopo essere stato sorpreso a urinare nella biblioteca di una madrasa musulmana nella città di Rahim Yar Khan, nel Punjab.

Una folla inferocita aveva poi distrutto, per rappresaglia, un tempio indù. Il premier Imran Khan ha tentato di calmare gli animi condannando il gesto e impegnandosi a riparare il tempio. Il bambino era stato liberato su cauzione ma le accuse contro di lui non sono cadute e le minacce a lui indirizzate hanno indotto la polizia a trattenerlo nuovamente in custodia protettiva.

L'appello del premier

Dopo l'appello del premier ad arrestare i responsabili dell'assalto al sito religioso è stato ordinato l'arresto di 20 persone, ma, secondo dichiarazioni di un portavoce della polizia al Guardian, non risulta che i provvedimenti siano stati eseguiti.

La famiglia del ragazzo, intanto, si è nascosta in un luogo protetto e molti membri della comunità indù nel distretto conservatore di Rahim Yar Khan, nel Punjab, hanno lasciato le loro case nel timore di ulteriori attacchi. Nella zona è stato schierato l'esercito per evitare ulteriori disordini.

Eight-year-old becomes youngest person charged with blasphemy in Pakistan https://t.co/TUCje7UrCK — The Guardian (@guardian) August 9, 2021

Gli Indù nel Paese

Kapil Dev, un attivista per i diritti umani, ha detto all'ANSA che «molti indù hanno lasciato la città», aggiungendo che ci vorrà molto tempo perché possano riprendere le loro consuete attività. Dev ha poi aggiunto che la massima autorità del Punjab o lo stesso primo ministro pachistano Imran Khan dovrebbero visitare la famiglia del bambino, ma finora non lo hanno fatto. «È discutibile il ruolo della polizia che per prima ha aperto un fascicolo per blasfemia contro un bambino e poi non è riuscito a proteggere il tempio dall'attacco», ha concluso l'attivista.

Strongly condemn attack on Ganesh Mandir in Bhung, RYK yesterday. I have already asked IG Punjab to ensure arrest of all culprits & take action against any police negligence. The govt will also restore the Mandir. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 5, 2021

Le leggi sulla blasfemia in Pakistan

«Le leggi sulla blasfemia del Pakistan sono state a lungo abusate per prendere di mira i gruppi minoritari, ma questo caso segna una deriva scioccante ed estrema», afferma da parte sua Rimmel Mohydin, attivista di Amnesty International per l'Asia meridionale commentando il caso di un bambino di otto anni al quale è stato contestato il reato e che rischia la pena capitale. «Oltre a garantire che queste ridicole accuse vengano ritirate - aggiunge in una nota -, le autorità pakistane devono fornire immediatamente un'adeguata protezione al ragazzo, alla sua famiglia e alla più ampia comunità indù. Anche i responsabili della conseguente violenza della folla devono essere ritenuti responsabili».

«Nella settimana che segna la Giornata nazionale delle minoranze in Pakistan - afferma l'attivista di Amnesty -, esortiamo le autorità ad abrogare urgentemente questa perniciosa legislazione. Le minoranze pachistane sono da tempo sotto attacco. E la vicenda di un bambino su cui pende il rischio di una condanna a morte lo dimostra più di ogni altra cosa».