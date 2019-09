Bimbo migrante afghano di 5 anni travolto e ucciso da un Tir: era dentro una scatola nel park di un negozio

Un bimbo di 5 anni, un piccolo migrante afghano, è stato travolto e ucciso da un Tir sull'isola di Lesbos, in Grecia: era dentro una scatola nel park di un negozio. È morto così sull'isola di Lesbos, in Grecia, investito da un Tir, il piccolo

afghano di 5 anni. Lo riferisce la tv pubblica greca Ert, specificando che l'incidente è avvenuto presso il campo per profughi e migranti di Moria, uno degli hotspot più grandi d'Europa, dove le condizioni degli ospiti sono molto difficili.

Shocked to read that a 5-year-old boy from Afghanistan was killed outside the Moria hotspot on Lesbos in an accident with a truck. https://t.co/rh7Dc3dliC pic.twitter.com/nlOCqqnRvT