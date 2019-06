Bimbo di 4 anni annega in piscina: «È uscito mentre i genitori dormivano»

Lunedì 17 Giugno 2019, 20:54 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2019 22:21

Tragedia in Grecia sull’isola di Kos , dove undi, in vacanza con la famiglia, è morto annegato nella piscina di un resort della Atlantic Holiday Village. La tragedia, scrive il tabloid britannico The Sun, è avvenuta sabato mattina: il bimbo era inglese, e pare che sia uscito dalla stanza mentre i suoidormivano.Quando hanno scoperto cos’era accaduto, i genitori si sono precipitati in piscina e lo hanno tirato fuori dall’acqua, ma era troppo tardi: i genitori e il direttore del resort sono prima stati fermati dalla polizia, poi rilasciati subito dopo. I media greci affermano che il bambino è morto nel villaggio: i paramedici intervenuti sul posto non sono riusciti a salvargli la vita e nemmeno a portarlo in tempo in ospedale. «Stiamo supportando la famiglia di un bambino morto a Kos e il nostro staff è in contatto con le autorità locali», hanno fatto sapere fonti del ministero degli Esteri britannico al Mirror.(foto dal sito ufficiale del resort)