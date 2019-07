Lunedì 29 Luglio 2019, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 13:24

Un bambino di 8 anni è morto oggi a Francoforte dopo essere stato spinto sotto un treno che si stava avvicinando ad un binario della stazione centrale della città tedesca. Lo riferisce la polizia tedesca che ha fermato un sospetto. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, che ha avviato un'indagine per omicidio, l'uomo ha spinto il bambino e la madre che si trovavano al binario sette della stazione di. La donna, di 40 anni, è riuscita a mettersi in salvo ed evitare l'impatto con il treno, un regionale ad alta velocità. Il piccolo invece è stato travolto. «Una massiccia operazione di sicurezza» è in corso nella stazione, ha precisato una portavoce.