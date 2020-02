Bimbo di 3 anni morto nel minibus di fronte all'asilo: il piccolo era stato dimenticato all'interno

Sadly a three-year-old boy has been located deceased on a mini-bus in Cairns this afternoon. https://t.co/TxPrdc4uvO pic.twitter.com/RFW3ueuHM0 — Queensland Police (@QldPolice) February 18, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere un giorno come tanti.per poi riaccompagnarli a casa dopo una giornata trascorsa all’ asilo . Ma in quel mini van della Goodstart Early Learning c'era un bimbo di 3 anni che non è mai sceso dalla vettura: chi avrebbe dovuto portarlo in un'aula della scuola statale di Hambledon lo ha dimenticato nell'abitacolo che, a fine giornata, si era trasformata in un forno arroventato. La tragedia è avvenuta martedì a Edmonton, un sobborgo di Cairns, in Australia . Il piccolo è stato lasciato sul mezzo dentro il quale si è raggiunta una temperatura di 34 gradi:alle tre del pomeriggio, quando ormai era troppo tardi, di fronte alla scuola.e si è limitata a far sapere che è stata avviata un’indagine. «Stiamo indagando sulla morte di un bambino di tre anni avvenuta a Edmonton. Il piccolo è stato trovato morto su un minibus parcheggiato davanti a una scuola di Stokes Street». L'ispettore Jason Smith ha dichiarato a 9News: «È ancora troppo presto per determinare cosa sia successo., motivo per cui è importante per noi arrivare fino in fondo e scoprire la verità». L’azienda Goodstart Early Learning ha pubblicato una nota in cui si dice che il personale «è devastato per la morte di un bambino di cui ci prendevamo cura. Stiamo lavorando per supportare l'intero team del centro, le famiglie e i figli. Siamo vicini ai genitori del piccolo in questo momento così tragico».