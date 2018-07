Bimbo nasce con due teste e due cervelli, i genitori disperati: «Nessuno ci aveva avvertito»

Martedì 24 Luglio 2018, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 15:31

Un bimbo è nato con due teste e due cervelli e ora sarebbe in pericolo di vita. Il piccolo di due mesi sarebbe affetto da diprosopia, una rara patologia per la quale il feto viene alla luce con due volti. Durante la gravidanza, la mamma sarebbe stata sottoposta a tre ecografie, ma i medici non se ne sarebbero accorti.Accade a Batam, in Indonesia. Come riporta il Daily Mail , Gilang Andika - questo il nome del bambino - sarebbe molto grave. Le sue condizioni starebbero peggiorando e per i medici non sarebbe operabile. Il bimbo verrebbe nutrito con un sondino, perché non può essere allattato al seno. Gilang Andika soffrirebbe di idrocefalia, patologia che causa un accumulo di liquido cefalorachidiano a livello dei ventricoli cerebrali che si dilatano.(frame Youtube)I genitori Ernilasari e Mustafa sono disperati: «Non abbiamo soldi - spiegano -. Durante le ecografie ci dicevano solo che il nostro bambino era in posizione podalica e aveva la testa un po’ troppo grossa. Ora non sappiamo come fare. Non sappiamo se vivrà un giorno in più».