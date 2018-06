Bimbo appeso nel vuoto sul palazzo: ex soldato scala 5 piani e gli salva la vita

Giovedì 7 Giugno 2018, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 19:16

Scaladi un palazzo perin difficoltà. L'impresa di Zhang Xin, un soldato in pensione, ha fatto il giro del mondo e commosso moltissime persone. L'uomo ha notato un bambino che era rimastocon la testa nelle grate di unae aveva le gambette a penzoloni.Capendo subito che il piccolo era in pericolo non ci ha pensato un attimo e ha scalato, senza corda e senza sicura, 5 piani di un palazzo per metterlo in salvo. Pare che il piccolo, come riporta il Daily Mail , fosse stato affidato alla nonna e che la donna lo avesse lasciato solo in casa per svolgere delle commissioni. Approfittando dell'assenza di un adulto il bimbo si è sporto dalla finestra ma è rimasto incastrato, fortunatamente, nelle grate di sicurezza.I passanti hanno allertato la polizia che è corsa sul posto in aiuto dell'ex soldato. Il piccolo è stato messo in sicurezza e solo dopo diverse ore è tornata a casa la nonna che però non ha subito alcun provvedimento se non un richiamo verbale dalla polizia. La scena è stata paragonata a quella di Parigi, dove un bambino è stato messo in salvo da un immigrato proprio pochi giorni fa.