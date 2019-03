Arabia Saudita, Bin Salman creò un team segreto contro i dissidenti

Domenica 17 Marzo 2019, 23:59 - Ultimo aggiornamento: 18 Marzo, 10:26

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman autorizzò una campagna segreta per mettere a tacere i dissidenti, usando la sorveglianza, i sequestri, la detenzione e la tortura di cittadini sauditi, più di un anno prima dell'uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi nel consolato di Riad a Istanbul. Lo scrive il New York Times citando dirigenti americani che hanno letto rapporti di intelligence segreti. Almeno alcune delle missioni clandestine furono eseguite da membri dello stesso team che uccise e smembrò il corpo di Khashoggi, circostanza che sembra inquadrare l'omicidio in una campagna più ampia per mettere a tacere i dissidenti sauditi. I membri della squadra che eliminò il giornalista sarebbero coinvolti in almeno una dozzina di operazioni a partire dal 2017. Alcune delle operazioni comportavano il rientro forzato di cittadini sauditi da altri Paesi arabi, la loro detenzione e abusi sui prigionieri in palazzi appartenenti al principe ereditario e a suo padre, il re Salman, secondo le fonti del Nyt.Uno dei detenuti, un docente universitario di linguistica che aveva scritto un blog sulle donne in Arabia Saudita, tentò di suicidarsi lo scorso anno dopo essere stato sottoposto a tortura psicologica, secondo rapporti di intelligence e altre fonti informate. Il team di intervento rapido era stato così occupato che lo scorso giugno chiese ad un alto consigliere del principe bin Salman se poteva ricevere dei premi per Eid al-Fitr, la festività che segna la fine del Ramadan. I dettagli delle operazioni sono stati forniti da dirigenti americani che hanno letto relazioni di intelligence sulla campagna saudita contro i dissidenti, ma anche da sauditi con conoscenze dirette di alcune 'missioni. Un portavoce dell'ambasciata saudita a Washington si è limitato ad osservare che Riad «prende molto seriamente qualsiasi accusa di maltrattamento di imputati in attesa di processo o prigionieri che stanno scontando delle sentenze». Le rivelazioni del Nyt mettono nuovamente in imbarazzo Donald Trump e la sua amministrazione, che finora hanno condiviso la linea di bin Salman, dichiaratosi estraneo al delitto Khashoggi.