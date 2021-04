Myanmar, la giunta militare: «Lo stato di emergenza potrebbe essere esteso»

Birmania, la giunta militare ha comunicato che lo stato di emergenza di un anno imposto in Myanmar dopo il colpo di stato di febbraio potrebbe essere esteso di sei mesi o più. Lo ha annunciato in un'intervista alla 'Cnn' il portavoce dell'esercito del Myanmar, Zaw Min Tun, le cui parole sembrano chiudere la porta a un possibile svolgimento di elezioni in tempi rapidi. Il portavoce ha spiegato che le elezioni devono tenersi entro due anni in base alla costituzione del Paese, ma ha anche detto all'emittente americana che «lo standard di democrazia in Myanmar non sarà lo stesso dei Paesi occidentali».

Zaw Min Tun ha anche affermato che ci sono «prove concrete» delle frodi elettorali che l'esercito ha denunciato per giustificare la presa del potere e che ha portato all'arresto di Aung San Suu Kyi e di diversi esponenti del suo partito della Lega Nazionale per la Democrazia, che aveva vinto le elezioni in modo schiacciante. Le azioni dei militari hanno provocato proteste diffuse, alle quali i soldati hanno risposto con una repressione violenta. Quasi 2.850 persone sono state arrestate e almeno 598 sono state uccise, inclusi 48 bambini, secondo l'Associazione di assistenza per prigionieri politici (Aapp). Zaw Min Tun ha detto che le forze di sicurezza stanno usando la «forza minima» contro i manifestanti.