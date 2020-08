Bistecca cruda prende vita e inizia a muoversi su un tagliere

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK



Mak aku taknak masak sebab takut 😂 pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020

Copy CodeSul Web è diventato virale un video inquietante che coglie il momento in cui un pezzo di carne cruda sembra prendere vita su un tagliere e inizia a muoversi. Il fenomeno ha lasciato centinaia di migliaia di utenti senza parole.«Mia madre non vuole cucinarla perché ha paura!», ha scritto in malese su Twitter la ragazza che ha condiviso la registrazione.Nelle immagini pubblicate si vede come la donna, spaventata, gira e rigira il pezzo di carne che trema e batte come un cuore. Secondo media, la rara scena è stata girata da un residente della città malese di Temerloh.Intanto il video ha già accumulato quasi un milione di visualizzazioni e quasi 13.000 commenti. Alcuni utenti attribuiscono ciò che è accaduto a un fenomeno noto come memoria muscolare: quando la carne è così fresca le terminazioni nervose dell'animale sono ancora vive e possono provocare strani movimenti a scatti.