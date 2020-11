Black Friday: 9 miliardi di dollari di acquisti, negli Usa il nuovo record di consumo

Durante il Black Friday i consumatori americani hanno speso circa 9 miliardi di dollari in acquisti on line, stabilendo un nuovo record, secondo quanto riportato da Associated Press, citando Adobe Analytics, che tiene traccia degli acquisti effettuati sui siti di e-commerce.

Il dato mostra che quest'anno c'è stato un aumento del 22% di acquisti rispetto ai 7.400 milioni spesi per le transazioni elettroniche dello scorso anno.

Tuttavia, anche le vendite nei grandi magazzini sono aumentate del 403% durante il giorno del Ringraziamento e il Black Friday, rispetto alla media giornaliera dello scorso ottobre. Anche i piccoli commercianti, dal canto loro, hanno potuto approfittare delle festività, incrementando le loro percentuali di vendita del 349%.

