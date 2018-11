Black Friday, spara in un centro commerciale in Alabama e ferisce 2 persone: ucciso dalla polizia

Un adolescente è morto e altri due sono rimasti feriti in una sparatoria in un centro commerciale in Alabama alla vigilia di Black Friday. Le autorità hanno riferito che la sparatoria è avvenuta attorno alle 21.30 di ieri alla Galleria Riverchase di Hoover, un sobborgo vicino a Birmingham. Secondo la polizia, una rissa tra due ragazzi, di cui uno adolescente, è poi degenerata in uno scambio di colpi d'arma da fuoco.

Shooting at a mall in Alabama leaves one person dead and two teens injured, police say. https://t.co/UpsmkzrChu pic.twitter.com/zVRxnVY2y7 — ABC News (@ABC) 23 novembre 2018

Venerdì 23 Novembre 2018, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 18:42

Uno dei giovani è riuscito a fuggire ma è stato affrontato da due agenti della polizia. Il capitano Gregg Rector ha detto in una conferenza stampa che uno dei poliziotti «ha sparato contro di lui» e il ragazzo «è morto sul posto». Il secondo giovane è stato ricoverato in gravi condizioni. Anche una ragazzina di 12 anni è stata colpita nella sparatoria ed è stata portata in ospedale, ha aggiunto Rector. Le condizioni della piccola non sono al momento conosciute. Intanto il centro commerciale ha annunciato la chiusura fino a nuovo ordine.