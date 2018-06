Bode Miller, il disperato tentativo della moglie del campione per salvare la piccola Emmie che affogava in piscina

Mercoledì 13 Giugno 2018, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 09:36

La moglie di Bode Miller ha tentato di salvare la figlia tirandola fuori dalla piscina, ma ormai era troppo tardi. Il dramma che ha colpito il campione di sci americano si amplia con i racconti del giorno dopo, che raccontano di come la donna abbia provato il tutto per tutto per evitare la morte della piccola Emmie, di soli 19 mesi.La signora Miller era nella casa dei loro vicini parlando con altri genitori durante una festicciola per bambini quando improvvisamente si è resa conto che la figlia non era più vicino a lei. È corsa di fuori, ha individuato la bimba nella piscina e ha provato a tirarla fuori dall'acqua. Non è ancora chiaro se Bode Miller fosse lì in quel momento.