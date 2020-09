Boeing nascose i difetti del 737 Max: «Quei due incidenti con 346 morti potevano essere evitati»

La Boeing 'nascose' i difetti nello sviluppo del 737 Max, per colpa dei quali centinaia di persone sono morte in due incidenti nell'arco di cinque mesi: le 346 vittime totali del doppio schianto del volo Lion Air 610, nell'ottobre 2018, e del volo Ethiopian Airlines 302, del marzo del 2019. Quei morti, dunque, potevano essere evitati. A stabilirlo, il Comitato per i Trasporti e le Infrastrutture della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, secondo cui la Boeing ha nascosto informazioni alla Federal Aviation Administration (FAA), ai piloti e ai clienti su alcuni problemi che aveva individuato nello sviluppo del 737 MAX, e ha concluso che i due incidenti, sono stati causati da «una serie orribile di presunti errori tecnici».

Il rapporto, presentato oggi, illustra i «gravi guasti ed errori» nella progettazione, nello sviluppo e nella certificazione di questo modello di aereo, entrato in servizio commerciale nel 2017 e che ha smesso di volare nel marzo 2019, dopo il secondo incidente in cinque mesi. L'indagine mostra «ripetuti gravi fallimenti» sia da parte dell'azienda che della Faa ed evidenzia che le pressioni produttive «hanno messo in pericolo la sicurezza pubblica». Sottolinea che la pressione finanziaria su Boeing per il programma 737 MAX, nella gara contro l'Airbus A320neo, ha portato alla riduzione dei costi e all'accelerazione del programma. Ha anche stabilito che ci sarebbero stati difetti nella progettazione e nelle prestazioni del velivolo, utilizzando tecnologie problematiche, in particolare nel MCAS, il software progettato per spingere automaticamente il muso del velivolo verso il basso in determinate condizioni e che si ritiene abbia causato gli incidenti.

La società sperava che i piloti, che non aveva addestrato per l'uso di questo sistema, sarebbero stati in grado di risolvere gli eventuali problemi che presentava. Ritiene inoltre che Boeing «abbia nascosto informazioni cruciali» alla FAA, ai clienti e ai piloti, compresi i dati di un test interno in cui un pilota ha impiegato più di dieci secondi per rispondere all'attivazione incontrollata del MCAS in un simulatore di volo, una situazione che ha descritto come «catastrofica». La norma è che i piloti siano in grado di rilevare questi guasti entro quattro secondi. La struttura di supervisione della Faa sulla Boeing presenta «conflitti di interesse».

Il rapporto documenta diversi casi in cui i dipendenti del produttore autorizzati a lavorare con la Faa non hanno avvertito la Faa di alcuni problemi di sicurezza. In particolare, si specifica che diversi funzionari della Faa hanno documentato come la direzione della Faa abbia ribaltato alcuni risultati su richiesta della Boeing, il che sarebbe «coerente» con i risultati di un'indagine sulla cultura della sicurezza nell'Amministrazione, in cui i dipendenti hanno notato che la direzione era «più interessata» ad aiutare il settore a raggiungere i suoi obiettivi e «non era ritenuta responsabile delle decisioni relative alla sicurezza».

Il rapporto presenta anche dati «inquietanti» su come Boeing, sotto «pressione per competere con Airbus e realizzare profitti a Wall Street, ha scavalcato la supervisione della Faa, ha nascosto informazioni critiche e alla fine ha messo in servizio aerei che hanno ucciso 346 persone innocenti», ha detto il presidente del Comitato dei Trasporti Peter DeFazio. Questa indagine è iniziata nel marzo 2019, a seguito dello schianto dell'Ethiopian Airlines, e fornisce una «tabella di marcia» per il governo degli Stati Uniti per intervenire sulla sicurezza aerea.

Gli incidenti hanno determinato una crisi per la Boeing, che ha visto la consegna e la produzione dell'«aereo più venduto al mondo» fermarsi, così come una drastica riduzione della sua immagine di marca. Per le compagnie aeree che avevano questo modello nelle loro flotte, ciò significava anche perdite economiche, in quanto dovevano ridurre la loro capacità. Le autorità di regolamentazione delle compagnie aeree negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in Brasile continuano a testare il velivolo dopo che la Boeing ha apportato una serie di modifiche per migliorare la sicurezza. Al momento non esiste una data precisa per il loro rientro in volo.

Ultimo aggiornamento: 18:30

